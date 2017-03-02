النمر يحذر من أدوية النوم

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جدة ــ وليد الفهمي

حذر أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، زميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب الدكتور خالد النمر من إدمان مركبات “الباراسيتامول ومضادات الهستامين للمساعدة على النوم”.

وكشف النمر لـ(البلاد) أن بعض شركات الأدوية العالمية المصنعة للأدوية تستخدم البارسيتامول كمسكن وتقوم بإضافة بعض مركبات أخرى تساعد المركب الأساسي في عمله مثل ” ألم المفاصل والزكام والصداع وغيرها ” .

ولفت النمر إلى وجود أعراض جانبية يسببها مضادات الهيستامين فى مقدمتها اختلال نبضات القلب وارتفاع الضغط والإصابة بالجلطة الدماغية أو القلبية مشدداً على ان استخدام تلك الأدوية ليس حلاً لصعوبة النوم وانما تسبب الادمان عليها واهمال علاج المسبب الرئيسي لتلك المشكلة…

داعياً الى ضرورة حل المسببات التي قد تصعب الدخول في النوم مثل الاكتئاب والقلق وارتفاع الضغط ونوبات الهلع بالطرق الطبية الصحيحة دون اللجوء الى تلك الادوية التي قد تحدث اضراراً لا قدر الله.

ودعا النمر الى استخدام الخيارات الطبية والطبيعية التي لا تسبب الادمان أو الاضرار بالصحة مثل (الرياضة، الابتعاد عن المنبهات والتدخين أربع ساعات قبل وقت النوم وعلاج القلق أو ارتفاع الضغط)

ونوه الى ضرورة تجنب مسببات تأخر النوم مثل تناول السكريات بشكل مفرط والتدخين ومشروبات الطاقة التي تسبب عدم انتظام النوم وصعوبته.

وحث النمر على ضرورة الابتعاد عن ما يساء استخدامه من أدوية الكحة للأطفال لجعلهم ينامون بسرعة من قبل بعض الآباء والأمهات.