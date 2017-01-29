النمور بلا إيقافات أمام الملكي
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خرج الفريق الاتحادي من مباراة الأمس أمام الوحدة بدون ايقافات تحرمهم من مواجهة الأهلي في الجولة القادمة بعد أن كان هناك أكثر من لاعب مهدد بالايقاف في حالة الحصول على بطاقة صفراء وهم عدنان فلاتة وخالد السميري وعبدالعزيز العرياني وعوض خريص.
فيما يسعى الجهازان الفني والطبي إلى تجهيز اللاعبين المصابين ومن ضمنهم الحارس عساف القرني والمدافع بدر النخلي
إضافة لعودة المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا الذي غاب بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ بطاقات صفراء.
التصنيف: الرياضة
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