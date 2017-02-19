النمور بلا إيقافات في الكلاسيكو

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خرج الفريق الاتحادي من مواجهة الأمس أمام الشباب، ضمن دوري جميل للمحترفين بلا إيقافات تذكر، وبذلك سيدخل الفريق مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، التي ستقام على ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في الخامس من شهر مارس القادم مكتمل الصفوف،

وكان هناك 5 لاعبين مهددون بالإيقاف عن المواجهة في حال حصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة، وهم المحترف المصري محمود كهربا، وفهد المولد، وعدنان فلاتة، وعبدالعزيز العرياني، وخالد السميري.