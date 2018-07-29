(النمور) .. داخل صالة الحديد

جدة – عبدالعزيز عركوك

أدى فريق الاتحاد مرانه الاسترجاعي أمس السبت عقب مواجهة الوحدة الإماراتي، والذي ركز فيها المدرب الأرجنتيني رامون دياز على تقوية العضلات، داخل صالة الحديد والإعداد البني، وسيواصل (النمور) اليوم الأحد تدريباتهم الفنية واللياقية استعدادا للودية الثالثة التي ستقام الأربعاء القادم أمام نادي الفجيرة الإماراتي.

من جهة ثانية، انضم اللاعب الوافد الجديد في صفوف (العميد) علي الزقعان للمعسكر الخارجي، كما من المتوقع أن يصل الدولي منصور الحربي خلال الأيام القليلة القادمة، ليتمكن الثنائي من المشاركة في اللقاء الودي القادم.

على صعيد آخر، بدأت مدرسة براعم نادي الاتحاد أمس ، في استقبال اللاعبين المستجدين من مواليد عامي 2003/2004 على ملاعب المدرسة بالنادي، وفي مستهل انطلاقة التجارب الميدانية، رحب الجهاز الفني باللاعبين المستجدين وتم شرح آلية الاختبارات الفنية، ثم قسم الجهاز الفني اللاعبين حسب مراكز اللعب قبل أن تجرى لهم عمليات الاختبار الميدانية.