النهضة يضم سلمان التعاون

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الدمام- حمود الزهراني

نجحت إدارة نادي النهضة في ضم اللاعب عبدالله السلمان مهاجم فريق التعاون، وذلك على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم، وجاء التعاقد مع اللاعب رغم دخول أندية من دوري جميل ودوري الأولى، إلا أن رغبة اللاعب للعب مع النهضة عجلت بالتوقيع معه،

وذلك بحضور رائد العلوني مشرف الفريق الأول، الذي أكد أن إدارة النادي فضلت البحث عن لاعبين مميزين خلال فترة التسجيل الشتوية، وذلك حسب المراكز التى يحتاجها المدرب يوسف الغدير خلال الفترة المقبلة خاصة. وأضاف: إننا وقعنا أيضاً مع اللاعبين أحمد المالكي، وعبدالرحمن الشهراني من أولمبي القادسية، وكذلك اللاعب تركي سفياني من الاتفاق، وهم إضافة قوية للفريق. وأضاف: إن جميع اللاعبين الذي تم التعاقد معهم التحقوا بمعسكر الفريق المقام في قطر.