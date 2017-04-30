النور بطلا لنخبة اليد

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الدمام ـ حمود الزهراني

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على مضر 23-21 في المباراة الختامية التي أقيمت أمس على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام .وسلم رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد تركي الخليوي كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق النور ، ومضر الميداليات الفضية ، والوحدة الميداليات البرونزية.

من جانيه أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد ، أن ختام البطولة ولله الحمد أتى كما يتمناه كل محبي اللعبة في المملكة ، مضيفاً ، أن الموسم كان مرهقا للاتحاد وللأندية بسبب مشاركات واستعدادات المنتخبات في كؤوس العالم ،ولكن تمكنا من السير به بنجاح بتعاون الأندية والحكام مع الاتحاد، والهيئة العامة للرياضة ممثلة بالمكاتب والصالات الرياضية ، مقدماً التهنئة لنادي النور لتحقيقه اللقب وتقديم مستوى مشرف ورائع.