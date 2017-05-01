النور يتوج بكأس نخبة الشباب لكرة اليد

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الدمام-حمودالزهراني

توج عضو اتحاد كرة اليد حسن السيهاتي فريق درجة الشباب لكرة اليد بنادي النور، بكأس بطولة النخبة بنسختها الثانية لفئة الشباب، والميداليات الذهبية بعد تغلبه على الترجي 24-18 في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بختام بطولة النخبة على صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام ، وتسلم لاعبو الترجي الميداليات الفضية، عقب نيلهم الوصافة، فيما توج لاعبو الصفا بالميداليات البرونزية باحتلالهم المركز الثالث، بعد فوزهم على الخليج 30-26، وتسلمت الفرق الأربعة مكافآت مالية تقر لثاني مرة في تاريخ الاتحاد . من جهته، قال عضو اتحاد كرة اليد حسن السيهاتي : النور استحق البطولة، مثلما استحق ايضاً حصوله على بطولة الدوري، ونبارك للفريق التميز هذا الموسم، وتحقيق البطولتين، والأهم من ذلك، هو المستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون في مختلف المباريات، مما سيساعد المنتخب الوطني، في تحقيق هدفه بالظهور بمظهر مشرف في نهائيات كأس العالم لدرجة الشباب 2017م التي ستقام في الجزائر” .