النوم لـ 10 ساعات خطر

جدة ـ وكالات

صحيح ان للنوم بمعدل غير كاف مخاطر كثيرة وآثار سلبية على الصحة، لكن يبدو ان للنوم اكثر من 10 ساعات أيضاً خطر لا يستهان به. فبحسب دراسة صادرة عن جامعة “كيلي” البريطانية، أكدت أن النوم لفترات طويلة له تأثير سلبي على الصحة.

ووفقاً ما ذكرت صحيفة “ABC” الإسبانية فان الدراسة التي أجرها باحثون من جامعة “كيلي اثبتت أن النوم لمدة 10 ساعات يوميا، يعرضك لخطر الوفاة المبكرة بنسبة 30% أكثر من النوم لمدة أقل. وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة “الجمعية الأمريكية للقلب”، إن النوم لمدة ثماني ساعات، يعد وقتا كافيا للجسم لتجديد خلايا الجسد والأوعية الدموية.

وأكدت الدراسة التي اعتمدت على بيانات 74 دراسة سابقة أجريت على 3 ملايين شخص، أن الذين ينامون لمدة 10 ساعات كانوا أكثر عرضةً للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 56%، وعرضةً للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 49%.

وقال الدكتور “تشون كوك” كبير الباحثين في الدراسة: “إن مدة ونوعية النوم لدينا معقدة؛ فهناك اختلافات وتأثيرات ثقافية واجتماعية ونفسية وسلوكية”.

واضاف “كوك”: “الدراسة لها تأثير هام على الصحة العامة، حيث توضح أن النوم المفرط علامة على زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.