النيابة : التسبب في انقطاع الأبناء عن التعليم «إيذاء» يوجب المساءلة

حذرت النيابة العامة أولياء الأمور من أن التسبب في انقطاع الأبناء عن التعليم يعد من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة، وذلك قبل ساعات من عودة ملايين الطلبة في السعودية إلى مقاعد الدراسة صباح يوم غد الأحد.. ووسط حالة من التأهب والاستعداد لدى العديد من الأسر.

وأكدت النيابة حسبما ذكرت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه وبحسب المادة الثالثة من نظام حماية الطفل أنه يقع على عاتق الوالدين مسؤولية خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة.

وأشارت إلى أن التسبب في انقطاعهم عن التعليم يعد من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.