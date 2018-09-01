محليات

النيابة : التسبب في انقطاع الأبناء عن التعليم «إيذاء» يوجب المساءلة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / ذو الحجة / 1439 هـ       1 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
حذرت النيابة العامة أولياء الأمور من أن التسبب في انقطاع الأبناء عن التعليم يعد من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة، وذلك قبل ساعات من عودة ملايين الطلبة في السعودية إلى مقاعد الدراسة صباح يوم غد الأحد.. ووسط حالة من التأهب والاستعداد لدى العديد من الأسر.

وأكدت النيابة حسبما ذكرت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه وبحسب المادة الثالثة من نظام حماية الطفل أنه يقع على عاتق الوالدين مسؤولية خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة.

وأشارت إلى أن التسبب في انقطاعهم عن التعليم يعد من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *