النيابة العامة تدعو لشغل 235 وظيفة للرجال والنساء

دعت النيابة العامة الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: www.mcs.gov.sa.

وأوضحت النيابة العامة أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ 235 وظيفة شاغرة (رجال، نساء).

وللاطلاع على توزيع الوظائف، ومواعيد تقديم الطلبات، وآلية التقديم والفئات المستهدفة بالإعلان

والشروط والضوابط العامة، والوظائف المعلن عنها، زيارة الرابط التالي (https://www.pp.gov.sa/news/28243).