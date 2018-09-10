النيابة العامة توضح عقوبة تزييف العملة

أكدت النيابة العامة ، أن تزييف أو تقليد نقود متداولة في المملكة أو خارجها، أو جلبها أو الترويج لها، أو اقتناء أو امتلاك آلات التزييف، أو مواده ووسائله بدون مسوغ نظامي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأضافت النيابة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن التورط في هذه الجريمة، يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل للسجن مدة خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تزيد على 500 ألف ريال.

وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه العقوبة تأتي طبقاً للمادة 2 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.