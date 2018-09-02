النيابة العامة : لا خسائر في الأرواح .. أو المعاملات

قالت النيابة العامة انه لم ينتج عن الحريق الذي نشب ظهر اليوم الأحد في مبنى النيابة العامة بالدمام أي خسائر بشرية.

وأشار بيان النيابة العامة إلي أن الفرع لم يفقد أي معاملة نتيجة الحريق

وأوضحت أن النظام الألكتروني يحفظ جميع مرفقات القضايا بنظام مركزي تلقائي النسخ الاحتياطي .

وأشار البيان إلى أن العمل في دوائر النيابة العامة سيتستأنف غدا الاثنين

كما أن النيابة العامة لديها خطط طوارئ لمثل هذه الحالات

وأفادت أنه لايوجد أي شبهة جنائية في الحريق حيث بدأ من مكائن التكييف في الدور العلوي

بسبب فوات مفاجئ في أعمال الصيانة والتي تتم عادة بشكل دوري ومنتظم.