محليات

النيابة العامة : لا خسائر في الأرواح .. أو المعاملات

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time20 / ذو الحجة / 1439 هـ       2 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قالت النيابة العامة انه لم ينتج عن الحريق الذي نشب ظهر اليوم الأحد في مبنى النيابة العامة بالدمام أي خسائر بشرية.

وأشار بيان النيابة العامة إلي أن الفرع لم يفقد أي معاملة نتيجة الحريق

وأوضحت أن النظام الألكتروني يحفظ جميع مرفقات القضايا بنظام مركزي تلقائي النسخ الاحتياطي .

وأشار البيان إلى أن العمل في دوائر النيابة العامة سيتستأنف غدا الاثنين

كما أن النيابة العامة لديها خطط طوارئ لمثل هذه الحالات

وأفادت أنه لايوجد أي شبهة جنائية في الحريق حيث بدأ من مكائن التكييف في الدور العلوي

بسبب فوات مفاجئ في أعمال الصيانة والتي تتم عادة بشكل دوري ومنتظم.

ibrahim

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