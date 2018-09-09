النيابة تطالب بعقوبة تعزيرية لمقيم سوري أيَّد الحوثي وجماعة الإخوان

تقدّمت النيابة العامة، اليوم الأحد، بطلب للمحكمة الجزائية المتخصصة، بتوقيع عقوبة تعزيرية لمقيم سوري الجنسية، لتأييده جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وكذلك جماعة “الإخوان المسلمين”، الإرهابيتين، والتواصل مع الفصائل العسكرية المقاتلة في سوريا والعراق.

وقالت النيابة العامة، إن المتهم الذي حضر جلسة سماع تلاوة اللائحة على كرسي متحرك، تواصل هاتفيًّا مع عناصر المقاتلين في جبهة النصرة، وتقديم الافتاء الشرعي لهم.

كما اتهم بالتحريض على القتال في سوريا، ووصف ذلك بأنه العودة للخلافة الإسلامية، وذلك عبر برنامج أسبوعي في قناة فضائية، حيث أكدت النيابة أن المتهم قدم الدعم المالي لأشخاص مشبوهين بواسطة أخذ أقاربه.