الهاجري : ذكرى البيعة الثانية مناسبة غالية على قلوبنا

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الدمام- حمود الزهراني

رفع رئيس مجلس إدارة نادي القادسية الرياضي معدي بن مسعود الهاجري باسمه ونيابة عن أعضاء شرف ومجلس الإدارة ومنسوبي وجماهير النادي خالص التهنئة والولاء والوفاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم،

معبرًا عن سعادته الكبيرة بما تحقق من إنجازات في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز في كافة المجالات المحلية والدولية وسعيه -حفظه الله- لتحقيق التنمية الدائمة للمملكة العربية السعودية، وتحقيق الراحة والرفاهية التامة للمواطن و مواقفه الجليلة للقضايا العربية والدولية والإسلامية .

وختم الهاجري: ” نبايع خادم الحرمين الشريفين على السمع والطاعة، سائلين الله أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يمده بالعون والسداد، ويعينه لما فيه الخير لهذا البلد المعطاء وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي تخدم الوطن والمواطن.