الهاشتاغ والإموجي كانا موجودين في القرن السابع عشر

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ترينشن ــ وكالات

كشفت مذكرة عمرها 372 سنة، وجدت بمكتبة المحفوظات الوطنية في مدينة ترينشن في سلوفاكيا، أن استخدام الرموز التعبيرية والوسومات، التي ظهرت في وقتنا الحاضر للمرة الأولى العام 1980 للتعبير الرقمي عن المشاعر، أنها أقدم بكثير من هذا التاريخ.

وقال رئيس قسم الأرشيف في المكتبة، بيتر بريندزا، ان المذكرة تعود لمحام من سلوفاكيا يدعى جان لاديسليدس، عاش في القرن السابع عشر، وهو صاحب الفضل في اختراع الأيقونات التعبيرية والهاشتاغ، مبينا أن الباحثين صنفوهما بأقدم رمزين تعبيريين في العالم.

وبين بريندزا لصحيفة ميل البريطانية، أن لاديسليدس كان يعمل كاتب عدل في المحكمة العام 1635، وكان يرفق بجانب توقيعه رسم وجه تعبيري مبتسم، ويظهر في المذكرة بعد مراجعته حسابات البلدية، وذلك تعبيرا عن رضاه بالنتائج. أما الهاشتاغ فأوضح أنه كان يوسمه مع أصبع مهرج في سياق لا يزال غير واضح.