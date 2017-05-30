الهاكرز يضرب إيران

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جدة ــ وكالات

ضرب هاكرز مجهول مواقع تابعة للحكومة الإيرانية، بينها مواقع البنك المركزي، وشركة “إيرانسل” للاتصالات، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والبريد، والاتصالات.

ووفقاً لوسائل إعلام نقلت عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، امس “الاثنين” فان نحو 35 موقعا إلكترونيا حكوميا تعرضت للاختراق، مشيرة إلى أن من بينها موقع البنك المركزي ومواقع تابعة للوزارات وشركات اتصالات.

وقالت الوزارة أنها اضطرت إلى رفع المواقع من الشبكة العنكبوتية تجنبا للهجمات السيبرانية التي استهدفت مختلف المواقع الرسمية في إيران.وعقب هذه الهجمات، أصبح من الصعب الوصول إلى المواقع الإلكترونية لمختلف المنظمات والمؤسسات في إيران.