الهشبول يشيد بنجاح فعالية (إعلاميون وأدبي الأحساء)

الأحساء ـ البلاد

أبدى الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهشبول انبهاره من النجاحات التي حققتها فعاليات (إعلاميون وأدبي الأحساء) والتي استمرت لمدة 8 أيام مؤكدا أنه تفاجأ من إقبال أهالي منطقة الأحساء وحضورهم الكثيف وتفاعلهم مع الحدث والذي كان السر الكبير خلف نجاح الفعاليات مقدما الشكر لرئيس ملتقى (إعلاميون) عبدالعزيز العيد ومؤسسه ناصر الغربي وجميع الزملاء في الملتقى الذين كان لهم الفضل بعد الله في انجاح الفعالية كما شكر الهشبول الدكتور ظافر الشهري رئيس النادي الأدبي في الأحساء على مجهواته ودعمه غير المستغرب لهذا الملتقى

وكان الملتقى قد قدم ٤ دورات يومية متنوعة خاصة بالإعلام وكان الحضور مُلفتا للانتباه فقد تجاوز عدد الحضور الألف متدرب كما أقيمت عدة ندوات خاصة بتراث الأحساء وأمسية شعرية واختتمت بندوة لستة أشخاص عرضوا تجاربهم الناجحة.

وكان الزميل الهشبول قد خطف الأنظار بمداخلاته ونقاشاته التي أبهرت الحاضرين

علما بأن هاشتاقات الفعالية في تويتر قد وصلت للترند العالمي ولقى تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.