الهلال السعودي يتوج بجائزة أفضل نادي خليجي 2016

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نال نادي الهلال جائزة “كورة وجلوب سوكر” كأفضل نادٍ خليجي في عام ٢٠١٦م

وتسلّم الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي الجائزة في حفل جوائز “جلوب سوكر”

الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء في مدينة “دبي” الإماراتية؛ بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” السويسري “

جياني انفانتينو”، ورئيس نادي ريال مدريد الإسباني “فلورنتينو بيريز”

وأسطورة الكرة الأرجنتينية “دييغو مارادونا”، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية الرفيعة.

وكان رئيس النادي قد التقى قبيل الحفل برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “انفانتينو”

كما التقى برئيس نادي ريال مدريد “فلورنتينو بيريز”، والأرجنتيني “مارادونا.