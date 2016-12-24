الهلال الأحمر السعودي يشارك بكرنفال (مزولة2) إسعافياً وتوعوياً

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس واليوم في كرنفال (مزولة 2) بميدان ديراب برعاية الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر.

من خلال فرق إسعافية وتطوعية بالإضافة إلى مشاركة القافلة التوعوية المتحركة الخاصة بالهلال الأحمر.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الكرنفال الذي حضره أكثر من 7000 آلاف زائر خلال اليومين الماضيين .

في إطار مسئولياتها الاجتماعية والإنسانية التي تحتم عليها التواجد في مثل هذه المهرجانات بفرق اسعافية.

المجهزة بأفضل الكوادر البشرية والمعدات الطبية و سيارات الإسعاف لتقديم الخدمات الإسعافية للمصابين والمرضى في حالة الطوارئ لا قدر الله.

ووفر الهلال الأحمر السعودي خلال الكرنفال فرقة إسعافية وفرقة تقدم سريع تحتوي كل فرقة على مسعف وطبيب.

وعربة قولف تحتوي على متطوعين, بالإضافة لعشرين متطوع موزعين في كافة ارجاء الكرنفال للمساهمة والمساعدة وتقديم الخدمات الإسعافية الأولية لزوار ورواد المهرجان.

وقد جهز المتطوعين بشنط اسعافية يدوية تحتوي على كافة المعدات والقطع الطبية لتقديم الرعاية الاسعافية الأولية للمصابين والمرضى.

كما واصلت القافلة التوعوية والمعرض المتنقل التابع للهلال الأحمر السعودي جولاتها في مناطق المملكة.

من خلال تواجدها في مثل هذه المناسبات والمهرجانات.

وقدمت القافلة معرضاً توعوياً يحوي على شاشات عرض داخلية وخارجية عملاقة يتم فيها عرض أفلام قصيرة توعوية وفلم عن مسيرة الهيئة.

ومجسمات لغرف العمليات، ولسيارات الإسعاف، ومجسمات لمصاب ومسعف.

بالإضافة إلى الأجهزة الطبية المستخدمة في عمليات الإسعاف والإنقاذ التي تقوم بها فرق الهيئة الإسعافية.

كما قدمت القافلة والمعرض محاضرات عن الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الإصابات والمرضى في المنازل والعمل والمدارس والجامعات.

حيث قدم هذه المحاضرات مدربين متخصصين في مجال الإسعافات الأولية يحظون بخبرات متراكمة في نفس المجال.

وقد لاقت القافلة حضوراً كبيرا من قبل زوار الكرنفال من الأطفال والشباب والعائلات واطلعوا على المعرض المتنقل له.

واستمعوا لشرح مفصل عن ما يحويه المعرض, وتم توزيع بعض الهدايا على الحضور تحوي الشنط الإسعافية للمنازل وهدايا تذكارية منوعة ومطبوعات ومنشورات للزائرين.