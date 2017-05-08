الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يوزع المطويات التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر

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وزع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية بمشاركة الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة الهدايا والمطويات التثقيفية على المواطنين في الطرقات عصر اليوم ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للهلال الأحمر .

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية والمتحدث الإعلامي بالهلال الأحمر بالمنطقة مساعد غالي أن:

الفعاليات صاحبتها انطلاق مسيرة لعدد من مركبات الهلال الأحمر بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى في الطرقات الرئيسية وتوزيع المطويات التوعوية والتثقيفية والهدايا عند توقف المسيرة في شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وأعرب المدير العام للهيئة بالمنطقة محمد بن نايف العنزي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية.

على دعمه غير المستغرب لتسهيل إنجاز الفعاليات, بالإضافة لموظفي الجهات المشاركة على مساهمتهم الفاعلة في تنفيذ المسيرة .