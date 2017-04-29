الهلال الأحمر بمنطقة الباحة يرفع من جاهزيته

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رفعت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، من استعداداتها في جميع مراكزها الإسعافية والقيادة الميدانية وغرفة العمليات والسيطرة بالمنطقة، تأهباً لأي طارئ قد يحدث لاسمح الله .

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة عماد بن منسي الزهراني:

أن رفع الاستعدادات مزامنة مع توقعات تقلبات الأجواء والأمطار المتوسطة والغزيرة خلال الفترة القادمة.

التي نبهت منها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمتوقع أن تتأثر بها محافظات المنطقة في السراة وتهامة وبادية .

وبين أنه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة بواقع 14 مركزاً إسعافياً بمختلف محافظات ومراكز المنطقة .