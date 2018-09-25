الهلال الأحمر يباشر143 حالة في جدة

جدة -حماد العبدلي

أكد المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ 143 حالة متنوعة ما بين سقوط ومرضية حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات في موقعها ونقل حالة واحدة إلى مستشفى الثغر بجدة.

وكانت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي، والفرق الراجلة من المتطوعين والمتطوعات قد باشرت التمركز بنقاط إسعافية، داخل فعاليات مسك الخيرية لليوم الوطني 88 بالمنطقة التاريخية متجولة بين مسارات المنطقة لتلبية أي طارئ بين رواد المهرجان الذين توافدوا من مختلف الشرائح في مسارات حارة الشام والمظلوم والساحات الخارجية للفعالية.