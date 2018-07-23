الهلال الأحمر يستعد لموسم الحج بـ 2631 فردا و 105 مراكز إسعافية

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لموسم الحج للعام الحالي 1439هـ لتقديم خدماتها الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة وكذلك زوار المسجد النبوي والمدينة المنورة.

وجندت الهيئة أكثر من 2631 شخصا ما بين أطباء وأخصائيين وإداريين وفنيين بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام، كما جهّزت الهيئة 69 مركزاً إسعافيا في المشاعر المقدسة؛ منى والمزدلفة وعرفات، والطرق المؤدية إليها، و36 مركزاً إسعافيا في نطاق العاصمة المقدسة، 15 سيارة إسعاف و27 دراجة نارية.

وقد جهزت الهيئة 21 مركزاً إسعافيا في نطاق المدينة المنورة والحرم المدني الشريف، وأكثر من 10 مراكز إسعافية أخرى توزعت على المطارات والمنافذ البرية، شملت مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومنفذ الحديثة ومنفذ حالة عمار ومنفذ البطحاء ومنفذ جديدة عرعر وميناء جدة الاسلامي ومركز المنخلي.