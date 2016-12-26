الهلال الأحمر يشارك بكرنفال (مزولة)

شارك عبر واتساب

جدة – غفران ابراهيم

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس واليوم في كرنفال (مزولة 2) بميدان ديراب برعاية الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر، من خلال فرق إسعافية وتطوعية بالإضافة إلى مشاركة القافلة التوعوية المتحركة الخاصة بالهلال الأحمر.

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الكرنفال الذي حضره أكثر من 7000 آلاف زائر خلال اليومين الماضيين، في إطار مسئولياتها الاجتماعية والإنسانية التي تحتم عليها التواجد في مثل هذه المهرجانات بفرق اسعافية مجهزة بأفضل الكوادر البشرية والمعدات الطبية و سيارات الإسعاف لتقديم الخدمات الإسعافية للمصابين والمرضى في حالة الطوارئ – لا قدر الله.

ووفر الهلال الأحمر السعودي خلال الكرنفال فرقة إسعافية، وفرقة تقدم سريع، تحتوي كل فرقة على مسعف وطبيب، وعربة قولف تحتوي على متطوعين، بالإضافة لعشرين متطوعا موزعين في كافة أرجاء الكرنفال للمساهمة والمساعدة وتقديم الخدمات الإسعافية الأولية لزوار ورواد المهرجان، وقد جُهز المتطوعون بشنط اسعافية يدوية تحتوي على كافة المعدات والقطع الطبية لتقديم الرعاية الاسعافية الأولية للمصابين والمرضى.

كما واصلت القافلة التوعوية والمعرض المتنقل التابع للهلال الأحمر السعودي جولاتها في مناطق المملكة، من خلال تواجدها في مثل هذه المناسبات والمهرجانات ، وقدمت القافلة والمعرض محاضرات عن الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الإصابات والمرضى في المنازل والعمل والمدارس والجامعات، حيث قدم هذه المحاضرات مدربون متخصصون في مجال الإسعافات الأولية يحظون بخبرات متراكمة في نفس المجال.