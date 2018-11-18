الهلال الأحمر ينظم دورات للمتطوعات بالباحة

الباحة – البلاد

نظمت إدارة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه الباحة ثمان دورات في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، خلال النصف الأول من الشهر الجاري لمتطوعات هيئة الهلال الأحمر من طالبات كلية الطب وكلية الصيدلة ، وطالبات وخريجات كلية العلوم التطبيقية بجميع أقسامها التمريض وصحة المجتمع وطب المختبرات.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني إن الدورات التدريبية تم تنفيذها بمركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء،

ونفذت الدورة المدربة المعتمده لدى الهيئة في القسم النسائي الأخصائية سمر إبراهيم، حيث تضمنت الدورة شرح نظري وتدريب عملي على تقديم المساعدة الأولية للحالات الطارئة من المرضى والمصابين للمحافظة على الحياة وتقليل المضاعفات مؤكداً استمرارية تفعيل الأعمال التطوعية.