العدد 21865 06 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الهلال الأحمر يُشارك في ماراثون جدة

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الهلال الأحمر يُشارك في ماراثون جدة
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جدة – غفران ابراهيم

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي, بمحافظة جدة في فعاليات ماراثون جدة , الذي نظمته جمعية البر بالمحافظة, من خلال تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للمتسابقين , في موقع المارثون بأبحر الشمالية .

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجدة عبد الله أحمد ابو زيد , أن إدارته شاركت بـ 8 فِرق إسعافية , موزعة في عِدة مواقع لتقديم الخدمات الإسعافية للمتسابقين عبر 17 مُسعف , من منسوبي الهيئة , إلى جانب مشاركة 8 متطوعين في العمليات الإسعافية .

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التصنيف: محليات

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