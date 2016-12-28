الهلال النفطي الليبي يؤجج الصراع الدامي

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بنغازي- وكالات

تبنت القوات الليبية المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق) بقيادة المشير خليفة حفتر، غارة جوية استباقية، استهدفت مقرات تابعة لسرايا الدفاع عن بنغازي، جنوبي محافظة الجفرة وسط البلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات مجلس النواب: إن طائرات من طراز ميغ 23، تابعة له قصفت، معسكرا قديما في الجفرة تتمركز فيه سرايا الدفاع عن بنغازي.

وأوضح المسماري أن “الضربات الجوية كانت دقيقة، وأوقعت إصابات” في صفوف سرايا الدفاع عن بنغازي، دون أن يعلن عن عدد محدد لهذه الإصابات.

وفي وقت سابق ، قال مصدر مسؤول في المجلس البلدي بالجفرة، للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: إن “القصف استهدف معسكر تاقرفت التابع للسرايا، في قرية هون (تتبع بلدية الجفرة)، ولم يسفر عن ضحايا باستثناء جريح واحد”، لم يتبين على الفور مدى خطورة إصابته، وما إذا كان ينتمي إلى السرايا أم لا.

من جهته أوضح المسماري أن “تلك الضربات استباقية” دون تقديم مزيد من التوضيحات.

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من تحذير عمر الأسود، العضو المقاطع في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (منحدر من مدينة الزنتان غربي البلاد) عن استعدادات لسريا الدفاع عن بنغازي للهجوم مجددا على منطقة الهلال النفطي شرق البلاد، في خطاب موجه لرئيس المجلس الرئاسي فاير السراج.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا: إن إنتاج البلاد من الخام بلغ يوم الاثنين 622 ألف برميل يوميا بارتفاع طفيف عن المستويات التي سجلها، قبل أن يوافق فصيل مسلح على إعادة تشغيل خطوط أنابيب رئيسية في غرب ليبيا في 14 ديسمبر بعد إغلاق استمر عامين.