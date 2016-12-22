الهلال ( سالم) من الباطن

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حفر الباطن – البلاد

استعاد فريق الهلا صدارة دوري جميل بالفوز 2-0 على مضيفه الباطن مساء أمس.

وسجل البرازيلي ليو بوناتيني وسالم الدوسري ثنائية فريق الهلال “ق 48″ من الشوط الأول و”ق 73”.

وكرر الهلال انتصاره في الدور الأول في افتتاح منافسات الموسم بنفس النتيجة على الباطن.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 34 نقطة في المركز الأول منفرداً بالصدارة، بينما توقف رصيد الباطن عند النقطة 13.