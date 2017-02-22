العدد 21853 22 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الهلال للجماهير العمانية: شكرًا يا أوفياء

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الهلال للجماهير العمانية: شكرًا يا أوفياء
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الرياض- البلاد

قدمت إدارة نادي الهلال شكرها وتقديرها للجماهير العمانية، لوقفتها القوية مع الفريق في مباراته، أمام بيروزي الإيراني بمسقط. وقال نادي الهلال في موقعه الرسمي مخاطبا العمانيين: “جماهير الزعيم الملكي في سلطنة عمان.. بحضوركم أبهرتم.. وبجمال تحفيزكم أبدعتم.. شكرًا وأكثر يازعماء.. شكرًا وأكثر يا أوفياء”.

وكان جمهور الهلال في السلطنة أكد حضوره المتميز والكثيف لمساندة فريقه خلال مشواره الآسيوي، رغم أن المباراة أقيمت خارج أرضه.

وحضرت جماهير عمانية كثيرة لمساندة الفريق في ملعب السطان قابوس بمسقط الذي احتضن المباراة الهلال. يذكر أن عدد الحضور الجماهيري في مباراة بيروزي الإيراني والهلال في ملعب السلطان قابوس بعمان بلغ 13,715 مشجعًا.

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التصنيف: الرياضة

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