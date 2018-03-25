الهلال والأهلي وهجر أبطال ممتاز الكاراتيه

الرياض- البلاد

توج وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالاله الدلاك أصحاب المراكز الأولى في بطولة دوري المملكة للكاراتيه للدرجات الثلاث ( العمومي والشباب والناشئين ) في مسابقات القتال والكاتا التي اختتمت أمس، على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض .

وسلم وكيل هيئة الرياضة نادي الهلال درع بطولة أندية الممتاز لدرجة العمومي في مسابقة القتال الجماعي بعد تصدره الترتيب , ونال نادي الجبيل المركز الثاني ونادي الاتحاد ثالثاً ونادي حراء رابعاً . كما حقق نادي الهلال بطولة أندية الممتاز لدرجة العمومي في مسابقة الكاتا الجماعي، وجاء نادي الجبيل في المركز الثاني ونادي الاتحاد في المركز الثالث والاهلي رابعاً.

وحقق نادي الأهلي بطولة دوري الشباب في منافسات القتال الجماعي , وجاء نادي الاتحاد في المركز الثاني ونادي ضمك في المركز الثالث بينما حقق نادي هجر بطولة دوري الشباب في منافسات الكاتا الجماعي , وجاء نادي الهلال في المركز الثاني ونادي الاتحاد في المركز الثالث .

وتفوق نادي الأهلي في دوري الناشئين بعد أن حقق بطولة القتال الجماعي , بينما جاء نادي الهلال ثانياً ونادي الجبيل ثالثاً وفي منافسات الكاتا الجماعي في دوري الناشئين جاء الهلال أولاً وهجر ثانياً والأمل ثالثاً.