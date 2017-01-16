(الهلال والصليب الأحمر العربي) تختتم مشاركتها بمعرض “اتجاهات”

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جدة_غفران إبراهيم

اختتمت إدارة الشباب والتطوع بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، مشاركتها الإنسانية في معرض “اتجاهات”، والذي أقيم في برج رافال كمبينسكي، واستمر على مدى ثلاثة أيام في الرياض .

وقد حرصت المنظمة على المشاركة في هذا المعرض، الذي يعد فريداً من نوعه؛ حيث استهدف أكثر من ثلاثين ألف شركة وعارض، وقرابة مائتي علامة تجارية ، كما تم تنظيمه على منصة مساحتها خمسة آلاف متر مربع، وتجاوز زواره أكثر من اثني عشر ألفاً خلال ثلاثة أيام .

وبرز كعادتهم فريق التطوع بالمنظمة في ترتيب وتنسيق هذه المشاركة التي حظيت بإقبال كبير، كونها تهتم بالجانب الإنساني والإغاثي، الذي يعد من صميم أنشطة المنظمة في الوقت الحالي؛ حيث المآسي والكوارث التي حلت باللاجئين الأشقاء على مستوى الدول المتضررة في الأمة العربية والإسلامية.

وأشاد زوار جناح المنظمة بما تقدمه في مجال العمل الإنساني والإغاثي ، مؤكدين أن مثل هذه المشاركة في معرض بحجم هذا الحضور يعطي مساحة من التعريف لدور المنظمة على كافة الأصعدة ، وجهودها على مستوى الدول العربية ، وحراكها الملموس في مخيمات اللاجئين ، الأمر الذي يجعلها أمام مسئولية كبيرة في استقطاب الأفكار النوعية في مجال ما تقدمه سواء في العمل الإنسان ي أو القانون الدولي الإنساني .

وفي سياق هذه المشاركة ، نوه الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني بمعرض “اتجاهات” ، مقدماً شكره للقائمين عليه ومسئوليتهم الاجتماعية ، مؤكداً أهمية مشاركة المنظمة في هذا الحدث الكبير لتبادل الخبرات والاستفادة من فريق العمل التطوعي بالمنظمة ، والذي برز داخل السعودية وخارجها في صورة جميلة من صور العطاء الذي يتميز به الشباب العربي عموماً ، والشاب السعودي بشكل خاص ،

مشيراً إلى أن المنظمة حظيت بفريق عمل تطوعي عن قرب وعن بعد، مؤهل في استثمار الوقت ، والعمل المنظم ، والأكثر فاعلية وانتاجاً في مجالات مختلفة كالإعلام الإنساني، و القانون الدولي الإنساني، وتنظيم المعارض ، والتخطيط الإنساني وبناء العلاقات ، وأكد حرص المنظمة على صناعة بيئة عمل مشجعة لتنفيذ ما تتطلبه المهمة التطوعية من حيث الإستجابة السريعة مع المتطوعين ، ومستوى الكفاءة ، وتعريفهم بالمنظمة، وتنمية كفاءاتهم من خلال برنامج التدريب المتخصص، وبناء صورة ذهنية للمنظمة في أوساط المتطوعين المنتشرين في العالم العربي.