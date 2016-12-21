الهلال والنصر الأقوى دفاعا

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جدة- البلاد

أسدل الستار على الدور الأول من دوري جميل للمحترفين موسم 2016-2017، وقبل انطلاق مباريات الدور الثاني، الأربعاء، نلقي الضوء فيما يلي على الفرق الأقوى دفاعاً.

– جاء الهلال والنصر في صدارة الأندية الأقوى دفاعاً في الدور الأول، حيث استقبلت شباك كل منهما 9 أهداف فقط.

– لم يتلق النصر أكثر من هدف في أي مباراة بالدور الأول سوى في مباراة واحدة أمام التعان (2-1)، أما الهلال فتلقى أكثر من هدف في مباراتين، الأول أمام الاتفاق (2-1)، والثانية أمام الاتحاد (2-0).

– في المركز الثالث يأتي الشباب بـ 13 هدفاً، يليه الأهلي بـ 14 هدفاً، ثم الاتحاد 16 هدفاً.

– في قائمة أضعف خط دفاع يأتي نادي الوحدة بـ 38 هدفاً سكنت شباكه.