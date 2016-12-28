الهلال وجلطة سراي يتصارعان على الأرجنتيني ( بينتيز)

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جدة- البلاد

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن نادي الهلال وبتوصية من المدير الفني رامون دياز يقترب من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الشاب“مارتن بينيتيز” مهاجم فريق إندبندينتي الأرجنتيني وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بديلاً عن تياجو الفيش، وذلك لتدعيم تشكيلة الفريق الأزرق قبل خوض معترك البطولة الآسيوية،

وكذلك المراحل الحاسمة من بطولة الدوري، وأضافت الصحيفة الأرجنتينية “locoxelrgo “أنّ فريق اندبندينتي سوف يستقبل خلال الساعات القليلة المقبلة أول عرض رسمي من قبل إدارة ناي الهلال؛ من أجل التفاوض للحصول على توقيع الموهبة الأرجنتينية الشابة الذي يعود فضل اكتشافها للمدرب “دياز” نفسه قبل ثلاثة أعوام, ويتولى الإشراف على عملية تلك المفاوضات المفاوض الارجنتيني“أدريان كاستيلانوس” الممثل الرسمي للمدرب الأرجنتيني وكذلك، للاعب “مارتن”.

ونقلت أيضا الصحف التركية اليوم خبر مفاوضات الهلال مع “بينيتيز”؛ إذ يسعى فريق جلطة سراي التركي هو الآخر للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني الشاب . يذكر أن الجهاز الفني الهلالي قرر دراسة ملف الأجانب مع الإدارة قبل فترة الانتقالات الشتوية، وبات من المؤكد مغادرة تياجو في ظل المستويات الضعيفة التي يقدمها مع الفريق.