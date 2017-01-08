العدد 21808 08 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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الهلال وناد تركي في اعتزال طارق التايب

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الهلال وناد تركي في اعتزال طارق التايب
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الرياض- البلاد

كشفت تقارير أن مواجهة مرتقبة بين نادي الهلال، وأحد الأندية التركية في مهرجان اعتزال اللاعب الليبي طارق التايب.

وقالت التقارير: إن لاعب وسط الهلال السابق طارق التايب اتفق مع أحد الشركات لتنظيم مهرجان اعتزاله، وتم الاتفاق على أن يواجه نادي الهلال أحد الأندية التركية في تلك المباراة،

وأضافت أن نادي الهلال لن يكون له أية علاقة بتنظيم هذا الحدث؛ بناء على الاتفاق بين التائب وإدارة الهلال. وكان طارق التائب أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي للهلال في بداية الألفية الثالثة بجوار الشلهوب والقحطاني، وعدد من المحترفين البارزين تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، وحصد مع الهلال بطولتي الدوري والكأس قبل الانتقال إلى الدوري التركي. تمتع طارق التائب بموهبة لافتة جعلته من اللاعبين النادرين في الوطن العربي، وتألق مع منتخب بلاده قبل الانتقال للدوري التونسي، ثم الدوري السعودي، واختتم مسيرته الاحترافية في تركيا.

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التصنيف: الرياضة

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