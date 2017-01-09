الهلال يبدأ معسكره بأبوظبي

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أبوظبي -وكالات

يبدأ الهلال صباح أمس تدريباته في معسكره الخارجي في أبوظبي بعدما وصلت بعثة الفريق مساء أمس إلى العاصمة الإماراتية استعدادا لدخول المعسكر.

وكان الفريق خاض صباحا تدريباً على ملعبه في النادي حيث تركّزت الحصة التدريبية في مجملها على الجوانب البدنية والفنية؛ إذ طبّق الجهاز الفني -في الجزء الأول من المران- تدريبات لياقية بالكرة، قبل أن يقسّم الفريق إلى ثلاث مجموعات،

حيث أدت كل مجموعة تدريبات الجري حول الملعب، ومناورة على جزء من مساحة الملعب، اختتمها الجهاز الفني بتدريبات تفكيك العضلات، في الوقت الذي واصل فيه اللاعب “عبدالله الحافظ” برنامجه التأهيلي المُعد له مسبقًا.