الهلال يتحضر للقادسية وغياب العابد

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الرياض- البلاد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمس تدريباته استعدادا لمواجهة القادسية ، الخميس القادم، في الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين،

وتركز المران على الجوانب اللياقية والفنية. وأجرى المشاركون بصفة أساسية بلقاء الاتفاق تدريبات استرجاعية، وأدى بقية اللاعبين مرانا اعتياديا، تركز على الجوانب الفنية،

فيما لم يشارك نواف العابد في المران؛ لتعرضه لالتهاب في العضلة الخلفية، وفرض المدير الفني رامون دياز مناورة على كامل مساحة الملعب، أمام الفريق الأولمبي.ويؤدي الفريق مرانًا مغلقًا اليوم، تحضيرًا لمواجهة القادسية.