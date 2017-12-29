الهلال يتصدر والاتحاد يخذل جماهيره .. والفتح يخطف التعادل من الرائد

متابعة: حمود الزهراني- عبدالعزيز عركوك – محمد قاسم

ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري السعودي للمحترفين، اعتلى فريق الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري، بعد اكتساحه فريق أحد بأربعة أهداف مقابل هدف. أنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه لاعبه السوري عمر خريبين من ضربة جزاء في الدقيقة 11. وفي الشوط الثاني، كشر الهلال عن أنيابه، وأحرز ثلاثة أهداف أخرى بتوقيع سالم الدوسري، وريفاس “هدفين” في الدقائق 51 و 85 و 87، بينما أحرز هدف أحد الوحيد لاعبه محمد محسن في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز هلالي بنتيجة 4 – 1 . وبتلك النتيجة، خطف الهلال صدارة الدوري بعدما رفع رصيده لـ33 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الوصيف، بينما تجمد رصيد أحد عند 14 نقطة في المركز الـ12.

وفي اللقاء الثاني واصل فريق الاتحاد نتائجه غير الجيدة على أرضه بعد تعادله للمرة الخامسة أمس أمام نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

ورفع الاتحاد رصيده إلى 23 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس كما ارتفع رصيد الفيصلي إلى 25 نقطة في المركز الثالث.

وسجل للاتحاد لاعبه فهد المولد بالدقيقة 12 من ضربة جزاء ، ثم تعادل الفيصلي عن طريق محترفه جوستافو في الدقيقة 17 ، بعدها تقدم الاتحاد بهدف ثاني عن طريق العكايشي في الدقيقة 32 ، وفي الشوط الثاني أدرك الفيصلي هدف التعادل وأضاف الثالث عن طريق جوستافو وروجيريو كوتينيو في الدقيقتين 51 و59 ، بعدها عاد الاتحاد مرة أخرى وأدرك التعادل عن طريق العكايشي في الدقيقة 64

وفي بريدة، ولحساب نفس الجولة، فرط الرائد، في الفوز على ضيفه الفتح، عندما أدرك جواو بيدرو، التعادل 2-2 للضيوف في الدقيقة 82 من زمن المباراة، ورغم تقدم التونسي عبد القادر الوسلاتي للفتح بركلة جزاء في الدقيقة 19، إلا أن الرائد سجل هدفين متتالين قبل نهاية الشوط الأول بضربتي رأس عبر قاسم عبد الله، والبرازيلي دانييل أمورا. لكن بيدرو أدرك التعادل للفتح في الدقيقة 82 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك متعب شراحيلي حارس الرائد. وفشل الرائد في تحقيق فوزه الثالث في المسابقة الموسم الحالي ليظل في المركز الأخير، برصيد 12 نقطة من 16 مباراة، مقابل 18 نقطة للفتح، بطل نسخة 2013، في المركز التاسع.