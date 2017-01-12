الهلال يتنافس مع العربي القطري على سرياك الإيفواري

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جدة – البلاد

دخل نادي الهلال في منافسة قوية مع نادي العربي القطري؛ من أجل الحصول على خدمات المهاجم الإيفواري سرياك المحترف في الدوري البلجيكي.

وقالت تقارير صحفية بلجيكية: إن صراعاً عربياً اندلع من أجل الحصول على خدمات اللاعب الإيفواري سرياك المحترف في صفوف أوستنده البلجيكي. وأضافت التقارير، أن اللاعب الإيفواري ربما ينتقل إلى الخليج في الموسم القادم بعد وجود نيه لبيعه لدى إدارة ناديه، التي ترغب في تغيير دماء الفريق، وإدخال عناصر شابة على التشكيل الأساسي.

وكشفت أن إدارة النادي البلجيكي مستعدة للتخلي عن اللاعب مقابل 1.5 مليون يورو, وبعدها يصبح حراً للانتقال لأي ناد يرغب في الحصول على خدماته.

ولعب سرياك لعدد من الأندية في الدوري البلجيكي قبل أن يستقر في أوستنده، وبدأ مسيرته الكروية لاعباً في صفوف نادي آسيك أبيدجان الإيفواري.