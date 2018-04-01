الهلال يتوج بطلا لبراعم المملكة

الرياض – البلاد

توج اليوم ، فريق الهلال ببطولة المملكة لدرجة البراعم والميداليات الذهبية ، وذلك بعد أن تمكن من الانتصار على فريق النصر في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف .وخسر الأهلي، من نظيره النصر بهدف دون مقابل ، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم ، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث ، وبقي الأهلي في المركز الأول برصيد 44 نقطة ، فيما تعادل فريق الهلال، والوحدة دون أهداف ، ليرفع الهلال رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني ، ورفع الوحدة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن .