الهلال يجري مرانه الرئيس للقاء الوحدة

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الرياض- البلاد

أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم أمس مرانه الرئيس؛ تحضيرًا لمواجهة نظيره “الوحدة” مساء غد ، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين،

حيث ركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” -في المران- على الجانبين الفني والتكتيكي؛ إذ طبّق الجهاز الفني -في بداية التدريب- عددًا من تدريبات التسديد على المرمى والكرات العرضية،

قبل أن يفرض مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” مناورة على كامل مساحة الملعب، مع فريق شباب الهلال، طبّق خلالها التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الوحدة،

وسط مشاركة اللاعب “نواف العابد”، في حين تواجد اللاعب “مجاهد المنيع” في عيادة بوبا العربية بمقر النادي؛ وذلك بعد أن أجرى عملية الرباط الصليبي.