الهلال يحافظ على الصدارة والتعاون يعمق جراح الاتحاد

جدة- البلاد

عمق فريق التعاون جراح نظيره الاتحاد بعدما فاز عليه 3/5 في إطار جولة الوطن من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. تقدم جهاد الحسين لاعب نادي التعاون بهدف في شباك الاتحاد، في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وتعادل فهد المولد للاتحاد بعدها بخمس دقائق في الدقيقة 23. وفي الدقيقة 37 أضاف فهد المولد الهدف الثاني له ولفريقه ليتقدم الاتحاد.

ولم يهنأ الاتحاد طويلًا حيث أحرز راموس لاعب التعاون هدف التعادل في الدقيقة 43. ثم أحرز جهاد الحسن الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة65.

وفي الدقيقة 75 أحرز اللاعب تاوامبا الهدف الرابع للتعاون. وقلّص العرياني النتيجة بإحرازه الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 84. وهذه هي الهزيمة الثالثة للاتحاد بعدما تعرّض لكبوتين في الجولتين السابقتين، أمام الشباب بهدف والثانية أمام القادسية بثلاثية. إضافة لإقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني دياز.

وفي اللقاء الثاني، تمكن فريق الفتح من التعادل مع مستضيفه الشباب في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض. بدأت المباراة بمحاولات شبابية لتحقيق التقدم، وتمكن من ذلك عند الدقيقة الثامنة برأسية لاعبه ارثر كايكي.

واستطاع الفتح اللحاق بالنتيجة وتسجيل التعادل عن طريق ماتياس جاراي عند الدقيقة 25. لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله. وفي الشوط الثاني حاول الشباب زيارة شباك الفتح في أكثر من فرصة،

كما شهدت مجريات الشوط محاولات فتحاوية، إلا أن محاولات الفريقين باءت بالفشل. لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله، منحت الشباب النقطة السابعة، ورفعت رصيد الفتح إلى ثلاث نقاط. وفي آخر المباريات ، حافظ فريق الهلال على الصدارة بالمشاركة مع النصر بعد فوزه على الباطن 1/3.

سجل للهلال علي البليهي في الدقيقة 32 ، وغوميز في الدقيقتين 40، و45. فيما سجل للباطن دا كروزا في الدقيقة 50. وبذلك يرفع الهلال رصيده لـ9 نقاط ، ويظل الباطن عللى رصيده بنقطة واحدة من تعادل وهزيمتين.