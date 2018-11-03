الهلال يحسم السوبر السوداني على حساب المريخ

حسم فريق الهلال فوزه بالسوبر السوداني، بتغلبه على غريمه التقليدي المريخ بهدفين مقابل هدف في المباراة التي استضافها ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

المباراة التي حملت شعار “عام زايد” حقق خلالها الأزرق فوزا متأخراً مستفيداً من هدف ذاتي سجله خالد عبدالمنعم النعسان في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة الـ96.

وكانت البداية أيضاً هلالية بالهدف الذي سجله محمد موسى الضي في الدقيقة الـ23، قبل أن يعدل النتيجة سيف تيري في الدقيقة الـ69. وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة من الجانبين،

وكاد الهلال أن يقتل المباراة في أكثر من مناسبة بمحاولات خطيرة، كذلك بالنسبة للفريق المريخاوي الذي أهدر لاعبوه عدة فرص؛ لا سيما عن طريق بكري المدينة قبل أن يأتي الهدف في وقت استعد فيه الفريقان لركلات الترجيح.