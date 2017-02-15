العدد 21846 15 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

الهلال يختتم استعداده للخليج

0 تعليق 121 مشاهدة
الهلال يختتم استعداده للخليج
شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم صباح أمس مرانه الرئيس؛ استعدادًا لملاقاة ضيفه “الخليج”، الخميس، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة 19 من دوري جميل للمحترفين.

وتركّزت الحصة التدريبية -في مجملها- على الجوانب الفنية؛ إذ طبّق الجهاز الفني -في بداية المران- تدريبات بدنية، قبل أن يعمل مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، التي يود انتهاجها في اللقاء، فرض بعدها مناورة على كاملة مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

الوسوم:,

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق