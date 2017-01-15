الهلال يختتم معسكر دبي بجولة حرة

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دبي- وكالات

أجرى لاعبو فريق الهلال، الذين شاركوا في ودية روستوف الروسي، مراناً استشفائياً خفيفاً صباح أمس. وفي الإطار نفسه أدى بقية لاعبي الهلال تدريبات اعتيادية، تركزت على الناحيتين الفنية والبدنية.

من جانبه واصل اللاعب عبدالله الحافظ برنامجه التأهيلي المعد له مسبقاً.

وقام الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال بمنح جميع اللاعبين جولة حرة بعد نهاية المران؛ نظير المجهود المبذول خلال الفترة الماضية.

وقد أنهى فريق الهلال معسكر أبوظبي، أمس؛ حيث اختتم الفريق تدريباته قبل السفر إلى العاصمة الرياض. وسيستأنف الهلال تدريباته مساء اليوم في مقر النادي.