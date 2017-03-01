الهلال يدعم ( سند ) بدخل المباراة
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الرياض- البلاد
أعلن موقع نادي الهلال الرسمي عبر التواصل الاجتماعي “تويتر”، وفي موقف إنساني كبير عن تنازله عن دخل مباراته أمام الريان القطري أمس، بالجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا، لصالح جمعية “سند” لدعم الأطفال المصابين بالسرطان.
ونشر الحساب الرسمي للهلال على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “جماهير الزعيم الملكي، نودّ تذكيركم بأن دخل مباراة الهلال مع الريان القطري، سيذهب لصالح جمعية سند لدعم الأطفال المصابين بالسرطان”.
التصنيف: الرياضة
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