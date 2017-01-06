الهلال يدك الاتحاد برباعية والفتح يهزم النصر في كأس فيصل

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الرياض- البلاد

عزز فريق الهلال الأولمبي لكرة القدم صدارته لدوري كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم في جولته العاشرة بعد فوزه على نظيره الاتحاد بأربعة أهداف دون رد أمس في اللقاء الذي احتضنه الملعب الرديف لنادي الهلال بالرياض .

وبهذا ارتفع رصيد الهلال إلى 22 نقطة بالمركز الأول ، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 13 نقطة بالمركز الثامن .

وفي اللقاء الثاني وعلى ملعب نادي الفتح بالأحساء فاز فريق الفتح على النصر بهدف دون رد ، ليرتفع رصيد الفتح إلى 16 نقطة بالمركز الخامس ، فيما تجمد رصيد النصر عند 18 نقطة بالمركز الثاني مؤقتا ، بانتظار مباراة الشباب الثالث برصيد 17 نقطة الذي يواجه الفيصلي اليوم .