الهلال يرفع عرضه للفرج إلى8 ملايين للتجديد

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الرياض- البلاد

كشفت مصادر هلالية أن الإدارة قدَّمت عرضًا يقارب الـ8 ملايين ريال في العام الواحد للاعب الوسط الدولي سلمان الفرج،

من أجل تجديد عقده الاحترافي، قبل الدخول في الفترة الحرة التي تخوله التوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع للهلال. وكان الفرج قد تلقى عروضًا من أندية إماراتية، منها الجزيرة والأهلي، لكن لم يرد إلى الآن على تلك العروض، ما دعا الإدارة الهلالية إلى رفع القيمة المادية للاعب من أجل التجديد له.