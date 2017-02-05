الهلال يستأنف استعداده للفيصلي..والعابد يتأهل

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أـمس تدريباته، واشتملت الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية؛ إذ أدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء القادسية تدريبًا استرجاعيًا،

في الوقت الذي أجرى فيه بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا اشتمل -في مجمله على الجوانب الفنية-، عمد الجهاز الفني -في بدايته- على تطبيق تدريبات فنيّة متنوعة،

قبل أن يطبّق مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” تدريبات التسديد على المرمى من مسافات مختلفة، عمل بعدها على تطبيق تدريبات إنهاء الهجمة بشكل سليم،

واختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب. وقد واصل اللاعب “نواف العابد” برنامجه التأهيلي المُعد له مسبقًا؛ وذلك بعد تعرّضه لالتهاب في العضلة الخلفية. ويواصل الفريق استعداداته الميدانية لمواجهة الفيصلي القادمة.