الهلال يستأنف تحضيراته للخليج

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الرياض- البلاد

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس تدريباته. وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء “الفيصلي” مرانًا استرجاعيًا، في الوقت نفسه أجرى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًا، اشتمل على الجانبين البدني والفني؛

إذ عمل الجهاز الفني -في بداية المران- على تطبيق تدريبات بدنية متنوّعة، طبّق بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” تدريبات تسلّم الكرة والتسديد على المرمى، تلاها مناورة على جزء من مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

شارك اللاعب “عبدالله الحافظ” في تدريبات الفريق الجماعية؛ وذلك بعد زوال آلام الكتف التي شعر بها مساء يوم الأربعاء الماضي، في حين أدى اللاعب “نواف العابد” برنامجه التأهيلي بواسطة الدراجة الثابتة. يأتي ذلك في إطار استعداد الفريق لمواجهة ضيفه الخليج، مساء يوم الخميس المقبل.