الهلال يستأنف تدريباته ويلاقي المجزل

الرياض ـــ البلاد

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس، تدريباته بعد الراحة، التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس؛ عقب وصولهم أمس الأول من النمسا، وتركّزت الحصة التدريبية على الجانبين البدني، والفني، إذ طبّق الجهاز الفني -في الجزء الأول من المران- تدريبات بدنية، ولياقية باستخدام الكرة، عمد بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “رامون دياز” إلى تطبيق تدريبات التسلم والتسليم، والتحرّك السليم، قسّم بعدها الفريق إلى أربع مجموعات، حيث خاضت كل مجموعة مناورة على نصف الملعب، اختتمها الجهاز الفني المران بتدريبات تفكيك العضلات، في حين واصل اللاعب “محمد كنو” برنامجه البدني المُعد له من الجهازين الطبي، والفني.وقد تقرّر أن يخوض الفريق مباراة تجريبية مع نظيره “المجزل”، وذلك على الملعب الرئيس في مقر النادي.

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